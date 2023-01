IT-Sicherheit Hacker entdeckt großes Datenleck auf Uni-Servern

Düsseldorf · Ein Sicherheitscheck eines Hackers hat Anfang Januar auch an der Uni Düsseldorf schwere Sicherheitsfehler in der IT offengelegt. Glück für die Uni: Der Angreifer war freundlich gesinnt.

19.01.2023, 11:06 Uhr

Bei dem IT-Sicherheits-Check kam die Uni Düsseldorf nicht gut weg. Foto: dpa/Marius Becker