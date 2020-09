Hacker-Angriff auf Uni-Klinik : Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Düsseldorf Im Fall des Hacker-Angriffs auf die Düsseldorfer Uni-Klinik wird jetzt auch wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt ermittelt. Eine Frau sollte in die Klinik eingeliefert werden, musste aber in ein weiter entferntes Krankenhaus nach Wuppertal gebracht werden.

Bei den Ermittlungen geht es um den Tod einer lebensbedrohlich erkrankten Patientin. Sie sollte laut einem Bericht des NRW-Justizministeriums in der Nacht vom 11. auf den 12. September in die Uni-Klinik Düsseldorf eingeliefert werden, musste aber - weil Rettungswagen das Krankenhaus nicht mehr anfahren konnten - in ein weiter entferntes Krankenhaus in Wuppertal gebracht werden. Ihre Behandlung habe erst mit einstündiger Verspätung stattfinden können, so der Bericht. Die Frau sei kurze Zeit später gestorben.