Haarspende für krebskranke Kinder : Warum Tim (11) aus Düsseldorf nach zweieinhalb Jahren das erste Mal zum Friseur geht

Düsseldorf Tim van de Berg die längsten Haare aus seiner Klasse. Er lässt sie wachsen, seit er acht ist - denn er will sie spenden, damit daraus eine Perücke für ein krebskrankes Kind wird. Am Donnerstag ist es nun soweit: Der lange Zopf kommt ab.

Tim sei schon immer eigen mit seinen Haaren gewesen, erzählt Tanja van de Berg . Wenn seine Mutter mit der Schere ran wollte, begann sie schon ein paar Wochen vorher, vorsichtig zu fragen. Der Friseurbesuch am Donnerstag wird erst der zweite seines jungen Lebens sein. Nervös? „Nö“, sagt Tim. Nicht mehr ganz so lange Haare zu haben, hat ja auch Vorteile. Zum Beispiel fragt ihn auf der Jungentoilette dann keiner mehr, ob er hier auch richtig ist – wie es passierte, als er im Sommer aufs Gymnasium wechselte. In seiner Klasse hat keiner so lange Haare wie er – nicht mal die Mädchen. Und dass er seine Mähne morgens und abends ordentlich durchbürsten muss, damit sie nicht verknotet, wird er auch nicht vermissen – ebenso wenig wie das minutenlange Föhnen nach dem Haarewaschen.

Dass Kinder in Tims Alter ihre Haare spenden, sei gar nicht so selten, sagt Ulrich Bohnen aus dem Beirat der Stifung „It’s for Kids“. Dass Jungen es tun, aber schon. „Das ist schon etwas besonderes, was Tim da tut – auch, so lange dran zu bleiben.“ Die Hildener Stiftung hat sich auf Kreativspenden zugunsten von Kindern spezialisiert. Sie arbeitet bundesweit mit 3000 Friseuren zusammen, die die Zöpfe abschneiden und in vorfrankierten Umschlägen zu einer Zweitfrisuren-Manufaktur bei Borken schicken. Die neue Frisur für die Haarspender gibt es oft gratis dazu. Die Manufaktur Rieswick spendet den Gegenwert der Haare: einen Teil bekommt It’s for Kids, ein anderer Teil wandert in einen Fonds. Menschen bis 18 Jahre, die wegen einer Erkrankung eine Perücke brauchen, bekommen die Zuzahlung aus diesem Fonds finanziert, wenn sie ihre Perücke über Rieswick beziehen.