Apollo Varieté in Düsseldorf An den Haaren herbeigezogen

Das sei besonders wichtig, erklärt Daniela, die meist oben hängt und ihre 47 Kilogramm leichte, große Schwester hält. Jede von beiden hat in ihrem Knoten einen Karabinerhaken. Das macht sie beweglich. Aber als wäre das nicht genug, zeigen die beiden Schwestern anmutig schwebend akrobatische Höchstleistung, als wäre es das Leichteste von der Welt. So zieht sich die 24-Jährige an besonderen Bändern, den Strapaten, hoch oder bewegt sich in einem sich drehenden Reifen, beides an der Haaren von Daniela befestigt, die übrigens auch nicht mehr als 54 Kilo auf die Waage bringt. Dann wiederum drehen sich beide einzeln in luftiger Höhe und zeigen Pirouetten in rasanter Geschwindigkeit. Das dann allerdings nicht mehr in den langen Kleidern.