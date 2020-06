Nach Säure-Anschlag auf Manager in Haan : Innogy setzt 100.000 Euro Belohnung aus

Nach Säure-Anschlag auf Manager in Haan

Düsseldorf/Haan Mit einer hohen Belohnung will der Energieversorger Innogy den Täter des Säureanschlags auf einen seiner Manager im März 2018 finden. In Köln und Düsseldorf sollen dazu hunderte Fahndungsplakate aufgehangen werden.

Zwei Jahre nach dem Säure-Attentat auf den Manager Bernhard Günther setzt Innogy eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro für Hinweise auf die Täter aus. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Günther sagte der „Bild“-Zeitung (Dienstag): „Ich will wissen, wer dahinter steckt und was die Hintergründe sind. Das würde mir und meiner Familie helfen, das Erlebte seelisch zu bewältigen und damit abzuschließen.“