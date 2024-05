Schule in Düsseldorf Gymnasium Gerresheim wird erweitert

(RP) Baubeginn am Gymnasium Gerresheim: Oberbürgermeister Stephan Keller legte am vergangenen Freitag den Grundstein für einen neuen Erweiterungsbau. Im Zuge der Arbeiten wird auch das Bestandsgebäude saniert. Keller: „Mit den umfangreichen Bau- und Sanierungsarbeiten schaffen wir am Gymnasium Gerresheim ideale Voraussetzungen für den Unterricht von fünf Klassen pro Stufe im neunjährigen Bildungsgang. Bereits zum Schuljahresbeginn 2026/2027 können die Schülerinnen und Schüler ihre neuen Räume vollumfänglich nutzen.“