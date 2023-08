Unterwegs mit einer Obdachlosenhilfe Gespräche gegen seelische Kälte

Wenn sich in Marcels Leben alles geregelt hat, würde er auch gerne anderen Obdachlosen und Bedürftigen helfen. Er steht mit einer Gruppe am Grabbeplatz, laute Musik läuft, ein Teil der Gruppe tanzt. Als der ihnen bekannte Bus vorfährt, ist der Gruppe die Freude anzusehen. „Die Leute haben mir schon oft den Hintern gerettet, wenn mir nachts kalt war oder meine Decke nass war“, erinnert sich Marcel. An dem Team und Angebot des Gutenachtbusses weiß er zu schätzen, dass man sich „immer auf die Unterstützung verlassen kann, das Verhältnis ist sehr vertraut“.