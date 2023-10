Feiern in Dirndl und Lederhose Gute Stimmung beim Oktoberfest am Rhein

In Dirndl und Lederhose bahnten sich die Besucher des Oktoberfests am Samstag ihren Weg zum Festzelt an der Theodor-Heuss-Brücke. „Vor 18 Jahren haben wir uns überlegt, was wir als Schützenverein noch machen können, um Präsenz in Niederkassel zu zeigen”, erklärt der Sprecher der Niederkasseler Schützen, Frank Vossen. Die Idee: ein Oktoberfest am Rhein.