Restaurant Steinroth in Düsseldorf : Gut speisen im alten Trafohäuschen

Düsseldorf Das Restaurant Steinroth in Kaiserswerth bietet seinen Gästen eine frische deutsche Küche mit internationalen Ergänzungen.

Fast zwei Jahre ist das Restaurant Steinroth in Kaiserswerth bereits eröffnet und immer noch ein Geheimtipp. Einer der Gründe dafür ist, dass Betreiber Jürgen Rothkopf noch keine Infos über die Gaststätte im Internet hinterlegt und keine Werbung gemacht hat. Ein anderer Grund ist, dass der repräsentative Haupteingang in das Gebäude zwar hübsch beleuchtet ist, aber der Raum dahinter meistens im Dunkeln liegt, denn dieser wird als Veranstaltungssaal genutzt. Der Eingang zum Restaurant selbst liegt an der Seite des Gebäudes hinter einer wenig auffälligen Tür. Dennoch hat sich inzwischen die Einrichtung zumindest in Kaiserswerth herumgesprochen, zumal Rothkopf im Stadtteil auch noch das Bistro Werthvoll seit vielen Jahren erfolgreich betreibt.