Kommentar zum Riesenrad in Düsseldorf : Gut, dass das Riesenrad bleiben darf

Die Zeiten, in denen man mitten im Gedränge über die Rheinkirmes zog, wirken derzeit weit weg. Selbst eine Fahrt in einem Riesenrad ist unter aktuellen Schutzvorgaben nicht einmal mit Hygienekonzept zulässig – das Riesenrad auf dem Burgplatz ist vorerst nur eine leuchtende Erinnerung an bessere Zeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Es ist trotzdem der richtige Schritt, dass CDU und Grüne für eine Verlängerung der Standdauer sind. Wenn der Betreiber sich Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung macht, sollte ihm die Politik nicht im Weg stehen. Bis dahin bleibt den Düsseldorfern immerhin ein schöner Anblick am Abend aus sicherem Abstand (Und dem Vernehmen nach ein Grund, um Corona-Rebellen-Demonstrationen auf dem Burgplatz zu untersagen.)