Theater in Düsseldorf : Der Gustaf-Gründgens-Platz hat ein Schmutzproblem

Der Gustaf-Gründgens-Platz war nach der jüngsten Theaternutzung in bedauernswertem Zustand. Dreck, Rost und Schmutz dominierten das Bild. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der neugestaltete Gustaf-Gründgens-Platz vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus ist von Beginn an dreckig. Am 10. September soll er eingeweiht werden - aber nicht in diesem Zustand.