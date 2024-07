Verkehr in Düsseldorf Gumbertstraße wegen Gleisbauarbeiten gesperrt

701 Die Bahnen fahren in Richtung Eller nur zwischen den Haltestellen „Dome/Am Hülserhof“ und „Oberbilk S“ und von dort weiter zur Halte-stelle „Lierenfeld Betriebshof Süd“. Dort können die Fahrgäste in die Ersatzbusse umsteigen. In der Gegenrichtung, aus Eller kommend, fahren die Ersatzbusse bis zur Haltestelle „Oberbilk S“, wo die Fahrgäste in die Bahnen umsteigen können. Die Haltestelle „Am Stufstock“ muss in Richtung Eller entfallen. Die Haltestelle „Am Stufstock“ in Richtung Dome befindet sich an einer Ersatzhaltestelle auf der Straße Am Stufstock in Höhe der Hausnum-mer 22.