100 Jahre Hitzenlinde Geschwister-Scholl-Gymnasium feiert großes Jubiläum beim Ehemaligentreffen

Viele Ehemalige erinnern sich gern an die sorgenfreie Zeit im fast 600 Kilometer entfernten baden-württembergischen Leutkirchen. Am 25. Mai, dem nunmehr neunten Treffen der GSG-Alumni, werden diese bei Kaffee, Kuchen und deftigem Essen viele Erlebnisse der damaligen Zeit austauschen können. Denn dieses Mal steht alles im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums des Schullandheims. Seit 1924 steht es dem Geschwister-Scholll-Gymnasiums (früher Oberrealschule am Fürstenwall) als ländliches Refugium zur Verfügung und die Reisen dorthin prägten und verbinden seitdem Generation von Schülern und Lehrern. Damals für 8000 Reichsmark vom „Verein der Freunde der Oberrealschule Düsseldorf“ erworben, fuhren seither tausende von „Schollis“ gemeinsam gen Süden. Der heutige Förderverein fungiert als Träger der Einrichtung. Aufgrund der konstanten und hochfrequentierten Reisetätigkeit des GSG zu „seinem zweiten Haus“ ist Hitzenlinde zu einem wohlbekannten Begriff in der Düsseldorfer Gesellschaft geworden.