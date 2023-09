Stadtsauberkeit Müll-Sammel-Wettbewerb in Düsseldorf schickt Gewinner nach Japan

Düsseldorf · In der Vorrunde für die Spogomi-Weltmeisterschaft in Japan traten in Düsseldorf 30 Teams an. Das Ziel: In Dreier-Gruppen in kurzer Zeit möglichst viel Müll sammeln, trennen und dafür Punkte gewinnen.

05.09.2023, 12:00 Uhr

30 Teams wollten sich in Düsseldorf für die sportliche Müllsammel-WM in Japan qualifizieren ´. Foto: Veranstalter