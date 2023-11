Neues Konzept in Düsseldorf So können Grundstückseigentümer bei der Abwassergebühr sparen

Schon bald sollen bestimmte Grundstückseigentümer in Düsseldorf die Chance haben, ihr Niederschlagswasser vor Ort versickern zu lassen und so auch Gebühren zu sparen. Sie würden dadurch das Kanalsystem entlasten, was bei Starkregenereignissen hilfreich wäre, und zudem zur Klimaanpassung beitragen. Denn Regenwasser, das nicht gleich im Kanal verschwindet, kühlt die Umgebung und trägt zur Resilienz der Stadt bei. Angesichts des Klimawandels sind Ideen erwünscht, die bei der Temperaturregulierung helfen und die Widerstandskraft der Stadt stärken.