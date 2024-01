Bauprojekt in Heerdt Grundstein für Bürokomplex „Twin Cubes“ gelegt

Aber auch um das Stadtbild gehe es: „Wir wollen hier eine Aufenthaltsqualität schaffen“, so Prudlo. Mit den „Twin Cubes“ entstehe auch ein neuer Vorplatz in Heerdt. So sagt auch Oberbürgermeister Stephan Keller bei der Grundsteinlegung, dass er sich darüber freue, dass es mit der Entwicklung des Stadtteils vorangehe.