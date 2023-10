Schulbau in Düsseldorf Grundschule Kronprinzenstraße hat eine neue Sporthalle und Mensa

Die rund 330 Schülerinnen und Schüler, die zurzeit die Gemeinschaftsgrundschule Kronprinzenstraße besuchen, haben nun mehr Platz und moderne Räume erhalten. In dieser Woche wurden eine neue Sporthalle und ein Gebäude mit Mensa offiziell eröffnet. In diesem sind auch noch Pausen-WCs, Räume für das Küchenpersonal, Lehrer-WCs sowie ein Büro für OGS-Mitarbeitende mit angrenzendem Lagerraum eingerichtet worden. Im Moment gibt es an der Grundschule zehn OGS-Gruppen mit insgesamt etwa 250 Kindern.