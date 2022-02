Schule in Düsseldorf-Kaiserswerth : Grundschüler machen Radio

Düsseldorf 28 Kinder haben Besuch vom Kinder-Radio-Kanal des WDR bekommen und wurden in die Geheimnisse des Radiomachens eingeführt.Die „Nachrichten“ aus Kaiserswerth werden am Freitag gesendet.

Lehrerin Anja Lehmkühler und ihre Zebraklasse der Grundschule Kaiserswerth sind begeistert. „Das ist ein tolles Projekt“, sagt die Pädagogin. „Weil man sich auf verschiedenen Ebenen mit dem Medium Radio beschäftigt.“ Die 28 Kinder der 4b haben Besuch vom Kinder-Radio-Kanal (KiRaKa) des WDR und wurden von Christina Pannhausen, Jan-Philipp Wicke, Julia Muth und Jana Magdanz in die Geheimnisse des Radiomachens eingeführt. „Normalerweise machen wir die Kindernachrichten auf WDR 5“, sagt Wicke. „Aber jeden Mittwoch sind wir an einer Grundschule in NRW unterwegs.“ Wicke und Kolleginnen waren also dafür zuständig, das die „Zebras“ ihre „eigenen“ Nachrichten formulierten, die auch gesendet werden.

Okay, so ganz die eigenen Nachrichten waren es dann nicht, denn die WDR-Mitarbeiter hatten aus den aktuellen Agenturmeldungen acht ausgewählt, von denen die Kids vier in ihre kindgerechte Sprache umformulierten und später auch selber einsprachen. Jeweils zwei Nachrichten wurden gegenübergestellt, welche davon genommen wurde, mussten die Grundschüler in einer „Redaktionskonferenz“ entscheiden. „Die Kinder sollen ein Gespür dafür bekommen, wie man an Nachrichten kommt, wie man recherchiert, wie sie gewichtet werden, wie entschieden wird, welche Nachricht es in die Sendung schafft“, erklärt Wicke. Also diskutierten die Kids über Ökologie, Nachhaltigkeit, Brauchtum, Artenvielfalt, Kriegsgefahren und Heldenmut. Sie argumentierten mit Überzeugungskraft und fällten mehrheitlich die Entscheidungen. „Man merkt, dass die Kinder wissen, was los ist in der Welt“, sagt Wicke. „Und sie können sich empathisch in die Gedankenwelt von anderen hineindenken und deren Argumentation nachvollziehen.“

Vielleicht lag das auch daran, dass Lehmkühler bereits an der Medienkompetenz der Zebraklasse gearbeitet hatte. „Unter anderem haben wir ein Zeitungsprojekt mit der Rheinischen Post gemacht. Da war es gut, dass sich das KiRaKa-Projekt anschloss“, sagt die Lehrerin. Von ihr aus könnte es in jeder vierten Klasse das dreitägige KiRaKa-Projekt geben.

An Tag eins berichteten die Kinder von ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen in diesem Jahr, ließen einen Blick auf die Kunstwerke werfen, die sie grade für die Ausstellung „Die Kleine“ im Kunstpalast entwerfen. Dort werden ab Ende April Werke aus vielen Grundschulen zum Thema „Tiere und ihre Heimat“ zu sehen sein. An Tag zwei ging es um Nachrichten und am dritten Tag konnten die Kids bei einem Ratespiel für ihre Schule ein Hörspiel- und Bücherpaket gewinnen. „Das KiRaKa-Projekt an Schulen ist so eine Art umgedrehtes Bildungsprogramm. Dass die öffentlich-rechtlichen einen Bildungsauftrag und auch Bildungssendungen im Programm haben. An den Schulen zeigen wir, wie solche Programme entstehen“, so Christina Pannhausen. „Im Gegenzug haben wir Kontakt zu unseren Hörern und erfahren, wie Kinder aktuell denken, wofür sie sich interessieren und ob unser Arbeit im Kinderradio überhaupt ankommt.“