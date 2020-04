Recyclinghof in Düsseldorf-Flingern : Grünschnittsammlung ab Samstag wieder auf

Rund um den Recyclinghof in Flingern wurde es in den vergangenen Wochen voll. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Das Umweltamt und die Awista appellieren, den Recyclinghof Flingern nur für dringende Entsorgungen zu nutzen. Zuletzt war es am Flinger Broich zu langen Wartezeiten und Staus gekommen.

Am Recyclinghof Flingern herrscht seit Wochen Hochbetrieb. Die Menschen nutzen offenbar während des weitreichenden Kontaktverbots in der Corona-Krise ihre Freizeit, um auszumisten und den Garten für den Sommer vorzubereiten. Das führt am Recyclinghof zu langen Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Durch den Stau werden die Zufahrten zur Müllverbrennungsanlage und anderen Unternehmen häufig versperrt und der Verkehrsfluss behindert. Um den Recyclinghof weiter offenhalten zu können und die Verkehrssituation am Flinger Broich zu entlasten, wird die mobile Grünschnittsammlung an Samstagen wieder aufgenommen.