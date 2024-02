Baugenehmigung erteilt Grünes Licht für Neubau der Werstener Feuerwehrwache

Zum Ausgleich für wegfallende Bäume werden an verschiedenen Stellen im Werstener Stadtgebiet 110 Bäume neu gepflanzt. Besonders hervorzuheben sei, dass vier Bestandsbäume in einen benachbarten Grünzug umgesetzt werden könnten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Durch begrünte Dächer und Fassaden an den neu zu errichtenden Gebäuden werde zudem weiterer Ausgleich direkt vor Ort geschaffen.