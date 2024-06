Wechsel ein Jahr vor der Kommunalwahl Düsseldorfer Grünen-Fraktion hat neue Doppelspitze

Cordes und Schulz dankten nach ihrer Wahl der Fraktion für das Vertrauen. „Wir wollen weiter daran arbeiten, Düsseldorf zukunftsfest zu gestalten: für konsequenten Klimaschutz und mehr Tempo beim Ausbau des Radverkehrs, für eine gelingende Integration und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, für die Sicherung und den Neubau bezahlbarer Wohnungen, für mehr Grün in der Stadt und eine bessere Anpassung an die Klimakrise, für die vielfältige Kulturszene in Düsseldorf – von der Oper bis zur Off-Szene – und für vieles mehr, was unsere Stadt noch lebenswerter macht“, so Cordes und Schulz.