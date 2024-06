Kommunalpolitik in Düsseldorf Jetzt fordern die Grünen Tempo 30 für die Bertastraße

Persönlich machte sich Oberbürgermeister Stephan Keller ein Bild von den unzureichenden Zuständen für Fußgänger und Radfahrer auf der Bertastraße in Gerresheim und versprach, der Bitte der Anwohner, ein Tempo-30-Limit einzuführen, nachzukommen – allerdings müsse die Politik den ersten Schritt tun. Für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung 7 am Dienstag (25. Juni, 17 Uhr, Rathaus Gerresheim, Neuser Tor 12) haben die Grünen diesbezüglich jetzt einen entsprechenden Antrag gestellt. Demnach soll zunächst noch mal die Beschränkung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 auf der gesamten Bertastraße geprüft werden, nachdem die Stadt einen solchen Vorstoß bereits einmal zurückgewiesen hat, da sich an der Bertastraße keine sensiblen Einrichtungen befinden würden und auch der ÖPNV aufgehalten werde. Die Verwaltung wird zudem gebeten, Maßnahmen vorzuschlagen, die dem Ziel dienlich sind (zum Beispiel Zebrastreifen mit Bedarfsampel zwischen Dreherstraße und Bushaltestelle, punktuelle Verengungen des Straßenraums), die Geschwindigkeit zu reduzieren.