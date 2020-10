Düsseldorfer Kommunalpolitik : Grüne wählen Clara Gerlach zur Bürgermeisterin

Clara Gerlach soll Bürgermeisterin in Düsseldorf werden. Foto: Grüne Düsseldorf

Düsseldorf Nach CDU und SPD haben auch die Grünen ihre Wahl für ein Bürgermeister-Amt getroffen. Kulturpolitikerin Clara Gerlach soll den Posten bekommen. Auch für die Fraktionsspitze gab es eine Entscheidung.

Nach CDU und SPD haben am Mittwochabend auch die Grünen ihre Kandidatin für einen der Bürgermeister-Posten aufgestellt. Die Fraktion entschied sich für Clara Gerlach. Die 43-jährige Lehrerin für Kunst und Deutsch gehört dem Stadtrat bereits seit 2004 an und hat sich vor allem als Kulturpolitikerin profiliert. Sie setzte sich gegen Antonia Frey durch, die ebenfalls ihr Interesse an dem Amt angemeldet hatte.