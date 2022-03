Kreispartei lud zu einer Fachkonferenz über den Deich im Rheinbogen ein : Grüne suchen Bündnispartner für Deichverlegung in Himmelgeist

Im Himmelgeister Rheinbogen ist der Deich sanierungsbedürftig. Seit 15 Jahren wird über Sanierung oder Neubau an anderer Stelle gestritten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Düsseldorf Bei einer Zoom-Fachkonferenz beschlossen die Grünen und mehrere Umweltschutzverbände, das Thema jetzt zu forcieren. Die Bezirksregierung lässt sich rechtliche Schritte gegen das Urteil des OVG Münsters noch offen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Was tun mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes in Münster vor gut einem Monat, dass der von der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegte Planfeststellungsbeschluss zum Deichbau im Himmelgeister Rheinbogen beanstandet, aber nicht aufgehoben wurde? Dieser Plan sah vor, dass der Deich auf seiner jetzigen Linie saniert werden soll. Der Umweltverband BUND hatte dagegen geklagt. Dieser, die Grünen, Partei und Fraktion sowie Naturschutzorganisationen wollen einen weiter in Richtung Landesinnere verlegten Deichneubau. Im Urteil des OVG heißt es allerdings zum Planfeststellungsbeschluss auch: „Es ist nicht auszuschließen, dass die festgestellten Mängel in einem ergänzenden Verfahren behoben werden können.“

Auf Anfrage teilte die Bezirksregierung mit, dass sie prüfen werde, „ob gegen das Urteil erfolgsversprechende Rechtsmittel eingelegt werden können.“ Die schriftliche Begründung des Gerichts werde, sobald sie vorliege, genau studiert. „Ziel bleibt es, den nicht mehr ausreichenden Hochwasserschutz an dieser Stelle schnellstmöglich auf den aktuellen Stand zu bringen.“

Da das Gericht eine Revision ausgeschlossen hat, bleibt der Behörde nur die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss vor dem Bundesverwaltungsgericht zu klagen. Vielleicht lässt ja aber auch das schriftliche Urteil, das Dirk Jansen (BUND) noch für diesen Monat erwartet, den Schluss zu, dass ein weiterer Rechtsstreit darüber, ob eine Revision doch noch zugelassen werden kann, inhaltlich nicht weiterführt und das Verfahren nur noch weiter verzögern würde.

So viel Zeit wollen auch die Düsseldorfer Grünen nicht ungenutzt ins Land ziehen lassen. Die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer habe ja gezeigt, dass das Wasser aus den Gewässern auch in Düsseldorf katastrophale Ausmaße annehmen kann. Deswegen hatten die Grünen am Dienstagabend per Zoom zu einer Fachkonferenz eingeladen, zu der Vertreter von Umweltorganisationen und Interessierte zugeschaltet waren. Thema war, was die Grünen und die Verbände tun können, um der Debatte um die Verlegung des Deichs mehr Öffentlichkeit und damit mehr Dynamik zu verleihen.

Zwar haben die Grünen nach der Kommunalwahl 2020 ein schwarz-grünes Ratsbündnis geschmiedet; eine gemeinsame Linie bei der Frage Deichsanierung oder -verlegung gibt es nicht. Damals hieß es, man wolle das Urteil abwarten. Doch auch wenn das viele inhaltliche Fehler des Planfeststellungsbeschlusses aufführt, lässt es theoretisch weiter beide Varianten möglich werden – auch wenn BUND-Geschäftsstellenleiter Dirk Jansen die Variante der Deichsanierung damit vor dem Aus sieht: Die Mängel und Verstöße etwa gegen wasserrechtliche Vorgaben könnten nur durch eine Deichverlegung behoben werden.