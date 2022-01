Beschwerden in Düsseldorf : Grüne stellen wegen des Flink-Lagers eine Anfrage in der BV4

Düsseldorf Lärm, Müll, rücksichtslose Fahrer: Die Probleme an der Luegallee stehen auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung. Außerdem gibt es wegen Flink Beschwerden an der Friedrichstraße.

In der Bezirksvertretung 4 im Linksrheinischen wird in der nächsten Sitzung (26. Januar) über das Flink-Depot an der Luegallee in Oberkassel diskutiert. Die Grünen haben eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, ob das neue Verteillager des Online-Supermarkts unterbunden beziehungsweise reguliert werden könnte. Die Anwohner hatten sich zuletzt massiv über Lärm, Müll und rücksichtslose Fahrer an der Luegallee beschwert.

Inzwischen klagen nicht nur Anwohner in Oberkassel über die Zustände vor einem Lager von Flink, auch an der Friedrichstraße gibt es diese Beschwerden. Ein Flink-Sprecher sagt dazu: „Am Standort in der Friedrichstraße arbeiten wir an all den uns bekannten Punkten und Problemen. So ist es beispielsweise unseren Mitarbeitern untersagt, vor dem Hub auf die nächste Bestellung zu warten.“ Zudem seien einige personelle Veränderungen am Standort vorgenommen worden und man beobachte die Lage genauestens, allerdings stehen die Fahrer weiterhin vor dem Lager und rauchen, wie unsere Redaktion vor Ort feststellte. „Leider können wir die lang anhaltende Baustelle vor der Tür nicht beeinflussen, die für uns und die Anwohner sicherlich erschwerend hinzukommt“, sagt der Flink-Sprecher.