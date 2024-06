Mitgliederversammlung in Düsseldorf Grüne stellen Sara Nanni und Anas Al-Qura’an zur Bundestagswahl 2025 auf

Beim nächsten Schritt in der Bewerbung als grüne Bundestagsabgeordnete geht es für Nanni und Al-Qura’an im August um die Aufstellung als Spitzenkandidat in ihren Wahlkreisen. Nanni will im Düsseldorfer Süden das Direktmandat gewinnen und wird dort im Herbst 2025 vermutlich auch Johannes Winkel als Gegner haben – den Bundesvorsitzenden der Jungen Union. Al-Qura’an will im Norden antreten und könnte dort wohl auch auf Thomas Jarzombek von der CDU treffen.