Debatte spitzt sich zu Grüne wollen am Mittwoch ein Nein zum Oper-Beschluss erreichen

Die Grünen bekräftigen kurz vor der wichtigen Abstimmung zum Opern-Neubau ihre Absage an die Pläne in der aktuellen Form. „Oberbürgermeister Keller, CDU, FDP und SPD haben sich verrannt“, sagte Ratspolitikerin und Bürgermeisterin Clara Gerlach unserer Redaktion: „Wir wünschen uns dringend, dass es bis zur Abstimmung am Mittwoch nochmal ein Umdenken gibt.“ Die Grünen seien überzeugt, „dass es der falsche Zeitpunkt und der falsche Standort für einen Neubau sind“. Sie hoffen nun am ehesten auf die Stimmen der SPD, die ihre Zustimmung zu den Plänen an die Fortschritte der Stadt beim Wohnungsbau geknüpft hat.