Großprojekt in Düsseldorf Grüne Basis geht auf Distanz zur neuen Oper

Bei den Düsseldorfer Grünen zeichnet sich eine immer größere Distanz zu den Plänen für eine neue Oper ab. Bei einer internen Veranstaltung im Zakk diskutierten rund 50 Mitglieder jetzt in Workshops und gemeinsam über das Projekt. Am 23. Mai soll in einer Mitgliederversammlung darüber abgestimmt werden, ob man für oder gegen die neue Oper ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Ratsmitglieder an dem Abend dabei sind und im Rat nicht von diesem Votum abweichen. Am 15. Juni wird im Stadtrat über den den Standort der neuen Oper entschieden.