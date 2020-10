Stadtbahn-Linie in Düsseldorf : Ratsfraktion der Grünen wird wegen der U81 parteiintern kritisiert

Düsseldorf Es sei eine Frage der Zeit, wie lange die Partei das Eigenleben der Ratsfraktion noch hinnimmt, heißt es in einem Brief des Grünen Jürgen Gocht aus dem Stadtbezirk 5.

Der Grüne Jürgen Gocht, zweiter stellvertretender Bürgermeister des Stadtbezirks 5, hat der Ratsfraktion seiner eigenen Partei schwere Vorwürfe gemacht. Diese hatte in der letzten Ratssitzung dieser Periode am vergangenen Donnerstag gegen den Antrag der Linken gestimmt, ein Moratorium für alle Planungen und Bauvormaßnahmen für den Bau der Linie U81 zu beschließen. Gocht schrieb in einer Pressemitteilung, dass sich die Ratsfraktion „in ihrer Politik gegen die Bevölkerung, gegen grüne Grundsätze und gegen die grüne Satzung“ treu geblieben sei.

Vor allem Norbert Czerwinski, Sprecher der Ratsfraktion der Grünen, wurde kritisiert. Er hatte in der Sitzung den Bau der U81 verteidigt, worauf Gocht schrieb: „Es sind die Lobbyisten der Fraktion um Norbert Czerwinski, die ein krudes Rechtsverständnis an den Tag legen, indem sie die Aktionen der Grünen im Hambacher Forst laut beklatschen, aber gleichzeitig in Düsseldorf während laufender Klagen der Bürgerinnen und Bürger bereitwillig einige Hundert Bäume absägen lassen.“ Czerwinskis Beitrag, mit dem er gegen das Moratorium argumentierte, war laut Gocht „politischer Dummschwätz in der Hoffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger die Falschheit seiner Argumentation nicht erfassen“.