Wohnungsmarkt : Grüne mit Vier-Punkte-Plan für Wohnraum

Düsseldorf Für Mitte Mai lädt die Stadt zum ersten "Runden Tisch gegen Obdachlosigkeit" ins Rathaus. Die Grünen legen aus diesem Anlass eine Liste von Maßnahmen vor, die aus ihrer Sicht für den Erhalt und die Schaffung bezahlbarer Wohnungen nötig sind.

Angesichts der städtischen Initiative für einen „Runden Tisch gegen Obdachlosigkeit“ hat die Ratsfraktion der Grünen einen Vier-Punkte-Plan gegen Wohnungslosigkeit in Düsseldorf vorgelegt und unter anderem den Fokus auf den Erhalt bezahlbarer Wohnungen gerichtet. Zum Schutz vor Verdrängung und Immobilienspekulation müsse man die Möglichkeiten des Baurechts nutzen, hieß es dazu unter dem ersten Punkt. Dazu gehörten eine „Schutzsatzung gegen spekulativen Leerstand und gegen die Umnutzung in Ferienwohnungen“, aber auch städtebauliche Satzungen mit städtischen Vorkaufsrechten für Quartiere, in denen Verdrängung droht. Weitere Punkte sind Prävention gegen Wohnungslosigkeit (u.a. durch Mieterbüros), der Erhalt und Neubau städtischer Unterkünfte und die Nutzung aller Instrumente für geförderten Wohnungsbau.