Umstrittene Pläne in Düsseldorf-Lohausen Grüne haken bei Neubauprojekt nach

Die Grünen befürchten, dass bei der beantragten Bebauung die Auswirkungen in unmittelbarer Nähe zu den Rheinauen nicht beachtet werden – etwa Veränderungen des Kleinklimas, ein geändertes Landschaftsbild, der Verlust an Biodiversität. Deshalb würde eine Bebauung des gesamten Grundstücks mittels einer „Salamitaktik“ nur dem Investor Vorteile bringen, der Allgemeinheit allerdings schaden. „Hinzu kommt, dass die Stadt offenbar eigene Grundstücksteile an den Investor abgeben möchte, um die Verwertung des Grundstückes in der beantragten Form überhaupt möglich zu machen. Offenbar ist dabei auf der städtischen Parzelle (Nr. 190) angrenzend an das Grundstück Leuchtenberger Kirchweg 67 ein luxuriöses Doppelhaus geplant“, so die Grünen. Sie wollen nun von der Verwaltung wissen, wie es mit dem hinteren Teil des Grundstücks weitergeht, welche städtischen Flächen für das Bauvorhaben verkauft werden sollen und wenn schon eine Bebauungsmöglichkeit auf einer städtischen Parzelle besteht, was unternommen wurde, um das Grundstück für öffentliche, insbesondere soziale Zwecke zu nutzen.