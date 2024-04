Nach 38 Jahren am EVK Düsseldorf Der Gründer der Physiotherapie-Schule nimmt Abschied

Ende Mai nun geht der engagierte Ausbilder offiziell in den Ruhestand.

Sein Nachfolger, Carsten Kotzte, hat bereits am 1. April die Leitung sowohl der Schule als auch des Instituts übernommen – eingearbeitet von seinen Vorgänger. Der 33-Jährige ist Physiotherapeut und Gesundheitspädagoge. Seine Masterarbeit in der Erwachsenenbildung schrieb der gebürtige Spreewälder über selbstgesteuertes Lernen und Digitalisierung in der Physiotherapie – ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt. Nach Stationen in Rosenheim, Traunstein, Salzburg und zuletzt in Rheine freut er sich nun auf die neue Herausforderung in Düsseldorf. „Als Leiter der physiotherapeutischen Ambulanz und als Schulleiter kann ich meine beiden beruflichen Lieben, die praktische Physiotherapie und die Pädagogik, gut verknüpfen und beides in einem Beruf leben“, erklärt er. Sein Ziel sei, zukünftig zu 70 Prozent als Ausbilder und zu 30 Prozent als Physiotherapeut zu arbeiten.