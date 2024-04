Abfallvermeidung in Düsseldorf Mehrweg wird in Düsseldorf Standard bei Großveranstaltungen

Grundlage dafür ist das bereits seit 2020 geltende Mehrweggebot in der Abfallentsorgungssatzung der Landeshauptstadt. Bei dieser Umstellung habe die Stadt eng mit den Schaustellern und Veranstaltern zusammengearbeitet. In den vergangenen Jahren konnte so bereits schrittweise das Mehrweggebot umgesetzt werden. Das reichte von einer Mehrwegalternative über die Umstellung auf Mehrwegbecher bis hin zum umfassenden Einsatz von Mehrweggeschirr seit 2024. Damit ist die Düsseldorfer Rheinkirmes Vorreiter in NRW.