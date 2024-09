Jenseits der Stadtgrenze Düsseldorfer Großmarkt hat eine neue Adresse

Ein Großteil der Mitglieder in der Großmarktgenossenschaft habe die neuen Mietverträge inzwischen unterschrieben. „Die aktuelle Auslastung liegt bereits bei über 80 Prozent der möglichen Gesamtfläche.“ Die Genossenschaft strebe kurzfristig eine hundertprozentige Auslastung der Gesamtfläche an. Die Stadt Düsseldorf hatte für das Ende dieses Jahres die Verträge gekündigt, da sie den Großmarkt als öffentlich-rechtliches Konstrukt auflösen will und das auch von der Politik so beschlossen worden war.