Modernisierte Filiale in Düsseldorf Großes Re-Opening von Mercedes-Benz-Niederlassung

Das neue Ambiente, so Eßer, orientiere sich stärker an den Kunden-Bedürfnissen und sei auf die Anforderungen der Elektromobilität ausgerichtet. Auch die Digitalisierung spielt eine große Rolle, denn ein Schwerpunkt des neuen Markenauftritts ist die Verschmelzung von analoger und digitaler Welt. So gibt es offene und geschlossene Beratungsbereiche, in denen sich die Kunden, und zwar bereits bevor sie mit einem Verkäufer sprechen, von Produktexperten an großen Bildschirmen über die neuesten Technologien und Ausstattungsvarianten ihres Wunschfahrzeugs informieren lassen können. Eßer: „Unsere Kunden werden – anders als früher – mobil und situativ beraten. Alle Mitarbeitenden hier im Showroom nutzen flexibel Medienflächen und mobile Endgeräte und beraten in unterschiedlichen räumlichen Situationen, je nach Art und Bedarf des persönlichen Gesprächs.“ „Ein modernes, an diese schönen und durchaus hochpreisigen Autos angepasstes Ambiente“, so das Fazit eines Duisburger Besuchers.