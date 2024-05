Mühlentag in Düsseldorf Großes Interesse an der Buscher Mühle

Durch einen Bombenangriff am 2. November 1944 wurde das Gebäude stark zerstört und erst auf Drängen engagierter Heimatfreunde in den Jahren 1956/57 durch die Stadt Düsseldorf wieder aufgebaut. Aus Kostengründen brachte dies jedoch nicht den Originalzustand zurück. Das Gebäude erhielt eine vereinfachte Dachform und im Inneren ist nur eines von ehemals drei Mahlwerken rekonstruiert. Erst 1992 gelang es unter dem Derndorfer-Jonges-Baas Andreas Dahmen mit der Stadt Düsseldorf einen Vertrag auszuhandeln, der den Heimatfreunden die Mühle zu einem symbolischen Preis überlässt. Für mehr als 520.000 Mark veranlassten die Jonges eine erneute Renovierung und die Instandsetzung des Wasserrades. Durch den Umbau in eine soziale und kulturelle Begegnungsstätte konnte die Mühle endgültig vor dem Verfall gerettet werden. Seitdem wird durch ständige ehrenamtliche Tätigkeit der Jonges-Mitglieder die Bausubstanz erhalten. Die Buscher Mühle hat sich auf diese Weise zu einen lebendigen, sozialen Treffpunkt entwickelt – so wie am Deutschen Mühlentag zu erleben war.