Stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf : Großer Wasserschaden an Nachbargebäude der Oper

Großer Wasserschaden an Nachbargebäude der Oper

Düsseldorf Als die Feuerwehr an dem Gebäude in der Düsseldorfer Innenstadt ankam, lief das Wasser bereits aus der Eingangstür. Die Einsatzkräfte mussten den Wasserschaden mit mehreren Fahrzeugen und Wassersaugern bekämpfen.

Um kurz vor ein Uhr morgens wurde die Feuerwehr per Notruf über einen Wasserschaden im Gebäude neben der Düsseldorfer Oper an der Elberfelder Straße informiert. Dort befindet sich unter anderem der Ticketverkauf.

Als die ersten Feuerwehrleute Minuten später am Einsatzort eintrafen, lief bereits Wasser aus dem Eingangsbereich auf den Gehweg. Es konnte bei der ersten Begutachtung des Gebäudes ein größerer Wasserschaden über mehrere Etagen gestgestellt werden.

Sofort wurde die Wasserzufuhr des Gebäudes am Haupthahn abgestellt und weitere Unterstützung angefordert. Zeitgleich wurde mit der Beseitigung des Wasserschadens begonnen.

Die Einsatzkräfte pumpten das ausgelaufene Wasser mit mehreren Wassersaugern ab und befreiten so das Gebäude. Durch Mitarbeiter der Netzgesellschaft Düsseldorf wurde das Gebäude vorsorglich vom Stromnetz getrennt. Im Verlauf des Einsatzes musste sich die Feuerwehr zu manchen Teilen des Gebäudes gewaltsam Zutritt verschaffen.

Erst im April hatte ein Defekt der Sprinkleranlage das Duisburger Stadttheater unter Wasser gesetzt . Das Haus ist die Duisburger Dependance der Deutschen Oper am Rhein.

Hinweis: In einer früheren Version dieser Meldung war die Rede davon, dass es sich bei dem Gebäude um die Oper selbst handelt. Tatsächlich ist es das Nachbargebäude an der Ecke Heinrich-Heine-Allee/Elberfelder Straße, in dem unter anderem der Ticketverkauf der Oper untergebracht ist.