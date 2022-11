Erstes Adventswochenende Großer Shopping-Andrang in Düsseldorf - Sonntag verkaufsoffen

„Die Verkehrswacht hilft bereits seit vielen Jahren an den Adventwochenenden bei der Verkehrsführung. In diesem Jahr sind wir erstmals auch freitags schon im Dienst“, so Büchel. „Aber mehr können wir als ehrenamtliche Jugendorganisation auch nicht leisten. In der Woche haben unsere Verkehrskadetten eben Schule, Studium oder Ausbildung.“ Die Verkehrskadetten standen an der Heinrich-Heine-Allee und an der Kö, um weithin sichtbar mal die Fahrzeuge, mal die Fußgänger über die Straße zu lassen.