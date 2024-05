Wahlkampf in Düsseldorf Großer Jubel für Geisel und Wagenknecht auf dem Schadowplatz

Man kann sich nicht erinnern, dass Thomas Geisel in seiner Amtszeit als Oberbürgermeister mal auf offener Bühne in Düsseldorf so lautstarke Zuneigung zu Ohren kam. Die äußert sich vor allem, wenn der Spitzenkandidat des BSW für die Europawahl über den Krieg in der Ukraine spricht. Ohne den Namen der FDP-Konkurrentin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu nennen, holt er zum verbalen Frontalangriff auf sie aus. „Diese Frau macht sich jetzt als Eurofighterin auf den Weg und möchte bis zum Endsieg in der Ukraine kämpfen. Das ist doch nicht Europa, liebe Freundinnen und Freunde.“