Viel Prominenz in Düsseldorf Großer Festakt zu 100 Jahre türkische Republik

Der 29. Oktober 1923 ist Wendepunkt und Neuanfang in der türkischen Geschichte: Das Datum markiert den Beginn der Republik und war am Samstag Anlass eines großen Festaktes in der Rheinterrasse, an der viel türkische und deutsche Prominenz teilnahm. Nach einer spektakulären Lasershow in den deutsch-türkischen Nationalfarben von Lichtkünstler Klaus Gendrung führten die Moderatoren Nazan Eckes und Okan Bayülgen durch einen Abend, in dem die bewegende Geschichte der Türkei in Reden und einem Dokumentarfilm in Erinnerung gebracht wurden.