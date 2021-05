Stadtplanung in Düsseldorf : Großer Fahrradhändler zieht in den Kaufhof am Wehrhahn

Düsseldorf Zweirad Stadler belegt 8500 Quadratmeter. Außerdem startet die nächste öffentliche Veranstaltung. Am Dienstag geht es um die Freiraumplanung.

Mitte Oktober schloss der Kaufhof am Wehrhahn. Nach über 50 Jahren ging eine große Handelsgeschichte zu Ende. Kostenpflichtiger Inhalt Auch in der Zukunft soll es am Standort Ecke Tonhallenstraße unter anderem Handel geben, aber was genau dort angesiedelt wird, ist Gegenstand eines mehrstufigen Planverfahrens. Die Zeit bis zur Neuentwicklung soll der Komplex aber nicht leerstehen und verschlossen bleiben. Ein Zwischennutzungskonzept ist in Arbeit, der erste große Mieter dafür steht nun fest: Zweirad Stadler wird ab Sommer Erd- und Untergeschoss beziehen, die Nutzfläche liegt bei 8500 Quadratmetern. Stadler ist ein familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation und hat in Deutschland 21 Geschäfte, in Düsseldorf gibt es Stadler bereits an der Straße Klein-Eller.