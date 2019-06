Handwerkskammer Düsseldorf : Viele Schüler beim Tag der Technik

Foto: Stefan Osorio-König 44 Bilder Tag der Technik in der HWK Düsseldorf.

Düsseldorf Viele Schüler kamen am Freitag zum Tag der Technik in die Handwerkskammer Düsseldorf. Dort konnten sie viele handwerkliche Techniken selbst ausprobieren. Am Samstag ist Tag zwei der Veranstaltung.

Von Stefan Osorio-König

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Digital alles klar?“. Auch auf verschiedenen Vorträgen wurden konnten sich die jungen Menschen über technologische Entwicklungen informieren.

So hat Tilman Hoffbauer (19), der selbst begeisterter Segelflieger ist, eine App entwickelt, mit man erfährt wo gegenwärtig die Aufwinde sind. „Diese sind im Segelflug sehr wichtig“, erklärt Hoffbauer. „Immerhin wiegt ein Segelflugzeug rund eine halbe Tonne.“

Maurice Wirth ist hingegen passionierter Fahrradfahrer. Er hat eine App entwickelt, die Radfahrer als Navi nutzen können, wo aber auch bestimmte Sehenswürdigkeiten eingeblendet werden können.