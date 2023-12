Blaulichteinsätze in Düsseldorf Surfer auf dem Rhein gemeldet - Großeinsatz der Rettungskräfte

Erfreulich: Es wurde offenbar etwas weniger heftig gestritten an Weihnachten. In 23 Fällen (2022: 31) mussten die Polizistinnen und Polizisten aus diesem Grund schlichtend eingreifen. Zudem wurden die Beamten wie im Vorjahr nur zu einer Schlägerei gerufen und nahmen mit 14 Anzeigen wegen Körperverletzung drei weniger als 2022 auf. In 17 Fällen (2022: 22) lautete laut Polizei zudem das Einsatzstichwort „Randalierer“. Fünf Männer (2022: neun) verbrachten einen Teil der Weihnachtszeit im Polizeigewahrsam. Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalwache wurden zu 23 Einbrüchen (2022: 25) gerufen.