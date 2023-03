Tradition und Energiekosten Große Sorge ums Düsseldorfer Denkmal Gaslaternen

Düsseldorf · Massive Kritik gibt es am Vorstoß aus der Politik für einen stärkeren Abbau von Gaslaternen in Düsseldorf. Was für besonderen Ärger sorgt und wie die Gegenargumente lauten.

09.03.2023, 14:41 Uhr

Abendliche Atmosphäre: Blick in die Mühlengasse in der Altstadt, samt ihren typischen Laternen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Alexander Esch und Brigitte Pavetic

Düsseldorf Um den Verbleib der Gaslaternen ist erneut eine Debatte entbrannt. Spitzenvertreter der Fraktionen von CDU, Grünen und SPD hatten sich im Gespräch mit unserer Redaktion dafür ausgesprochen, wegen der gestiegenen Gaspreise und der Energiekrise doch nicht die eigentlich vor drei Jahren beschlossenen 10.000 Laternen zu erhalten. Für Verwunderung und Kritik sorgt das jetzt bei zahlreichen Vertretern der Stadtgesellschaft, die sich stets für den Erhalt eingesetzt haben.