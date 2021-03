Mehr Gemütlichkeit und Kreativität : Große Pläne für Palliativstation in Kaiserswerth

Düsseldorf Am Florence-Nightingale-Krankenhaus soll die Unterbringung von Patienten verbessert werden. Die Pläne sehen auch einen Wohnbereich mit Küche und einen Raum für Musik- und Kunsttherapie vor.

Palliativpatienten sollen am Florence-Nightingale-Krankenhaus noch mehr Raum und auch Möglichkeiten bekommen, um ihren letzten Lebensabschnitt selbstbestimmt zu gestalten. Dafür soll die benachbarte, leerstehende Station „nach den Gesichtspunkten einer optimalen palliativen Versorgung umgebaut werden”, sagt Matthias Banasch, Chefarzt der Kaiserswerther Klinik für Gastroenterologie, Onkologie und Allgemeine Innere Medizin. Mit dem Umbau sollen moderne wissenschaftliche Erkenntnisse umgesetzt werden, um das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern und die individuelle Pflege und intensive Betreuung weiter zu verbessern: „Wir möchten unseren Patienten und ihren Angehörigen viel Raum geben, die letzten Tage in besonderer Intensität und Qualität zu erleben.“ In den vergangenen Jahren sei man vor Ort zunehmend an räumliche Grenzen gestoßen.