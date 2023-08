Verkehrswende in Düsseldorf Die größten Flops für Fußgänger

Während die Stadt eine Offensive für den Fußgängerverkehr angekündigt hat, zeigt sich gleichzeitig, wie nötig diese ist. An zahlreichen Stellen in der Stadt besteht Handlungsbedarf, wie Zuschriften aus unserer Leserschaft zeigen und auch die Ortsgruppe des Verbands Fuss e.V. auf Nachfrage unserer Redaktion darstellt. Mitgründer Ferry Weber, auch für die FDP in der Bezirksvertretung 6, sagt: „Ich habe im Moment den Eindruck, es wird viel für Fahrradfahrer getan, aber für Fußgänger gar nichts.“ Auch auf Grundlage der bei ihm von Bürgern vorgetragenen Beschwerden hat Weber die fünf größten Flops für Fußgänger in Düsseldorf zusammengestellt.