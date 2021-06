Kultur in Düsseldorf : Große Emotionen beim ersten Live-Konzert im Zakk

Düsseldorf Rund 150 Menschen durften bei dem Konzert im Biergarten dabei sein. Ein negativer Corona-Test war aber noch Pflicht. Parallel gab es einen Livestream.

Endlich ist es wieder so weit. Lange haben Künstler, Veranstalter und Live-Musik-Fans darauf gewartet, gemeinsam und analog einen tollen Abend zu verbringen. Am Freitag wurde im Zakk dieser lang gehegte Traum mit dem ersten Live-Konzert in Düsseldorf in diesem Jahr Wirklichkeit und führte prompt zu ganz besonderen Momenten.