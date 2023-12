Demo in Düsseldorf 15.000 demonstrieren für mehr Lohn

In zwei getrennten Gruppen zogen die Demonstranten von der Friedrich-Ebert-Straße und der Jacobistraße los. Ein Zug führte über die Königsallee, ehe sich beide am Graf-Adolf-Platz vereinten und zum Landtag weiterzogen. Die Polizei sperrte die Zufahrten, es kam zu Rückstaus in der Innenstadt. Auch die Rheinbahn unterbrach den Linienbetrieb der Straßenbahnen.