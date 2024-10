Düsseldorf-Urdenbach feiert Erntedankfest Damals gab es das Großbauern- statt des Blotschenkönigpaares

Wenn am Sonntag der Erntedankfestzug durch Urdenbach zieht, dann ist es ein Jubiläum. Denn bereits vor 75 Jahren feierte Urdenbach das Erntedankfest in seiner jetzigen Form. Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 2. Oktober 1949, um 10 Uhr stellte sich der Festzug um 14 Uhr am alten Fischerhaus am Alten Rhein auf. Los ging es eine Stunde später Richtung Dorfstraße. So steht es im Programm zum Erntedankfest von 1949. 18 Wagen gab es damals, darunter auch den Wagen 9 „Großbauer und Großbäuerin“. Der heutige Name Blotschenkönigspaar setzte sich nämlich erst einige Jahre später durch. In diesem Jahr ziehen 43 Gruppen mit.