Freizeit in Düsseldorf : Nur am Unterbacher See darf noch gegrillt werden

Grillen ist bei diesem Wetter sehr beliebt. Doch die Gefahr von Bränden steigt. Es gibt aber noch Plätze, wo man gefahrlos grillen kann. . Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit ist das Grillen an vielen Plätzen in der Stadt nicht mehr zu empfehlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Bei gutem Wetter gibt es für viele Düsseldorfer kein Halten mehr. Dann werden Fleisch, Gemüse, Beilagen, Besteck und Geschirr eingepackt, wahrscheinlich auch noch Picknickdecken, Campingstühle und ein Tisch geschnappt und dann geht es mit Familie, Freunden, Nachbarn auf die Rheinwiesen, in Parks oder Grünanlagen raus zum Grillen. Ein grundsätzliches Verbot des Grillens in öffentlichen Anlagen, dazu zählen auch die Parks, Gärten und Grünanlagen, ist in der Düsseldorfer Straßenordnung (DSTO) nicht enthalten.

Grillen wird geduldet, solange die Erholungssuchenden ihren gesamten Müll ordnungsgemäß entsorgen, die Rasenflächen nicht beschädigen und andere Personen nicht übermäßig, zum Beispiel durch Gerüche, belästigen. Jetzt aber musste die Stadt die Reißleine ziehen. Durch die hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit ist die Gefahr von Flächen- und Waldbränden deutlich gestiegen. Aufgrund der erhöhten Brandgefahr auf Grasflächen, in Grünanlagen und Wäldern appellieren Feuerwehr sowie Garten-, Friedhofs- und Forstamt, auf das Grillen mit offener Flamme zu verzichten.

Info Gemauerte Grillplätze am Unterbacher See Öffentlicher Raum Grillen ist geduldet, solange der Müll weggeräumt, die Rasenflächen nicht beschädigt und andere Personen nicht übermäßig, z.B. durch Gerüche, belästigt werden. Grillplätze Reservierungen für öffentliche Grillplätze in den Freizeitparks Heerdt, Niederheider Wäldchen und Ulenbergstraße sind gegenwärtig nicht möglich. Am Unterbacher See stehen hingegen an Nord- und Südstrand gemauerte Grillplätze zur Verfügung. Dort darf noch gegrillt werden.

Die Situation verschärft sich mit jedem Tag anhaltender Trockenheit. Bereits ein kleiner Funke, der zum Beispiel beim Anzünden eines Grills oder von Kohleresten überspringen kann, kann einen Brand von verdorrten Rasenflächen oder Gebüschen auslösen. Das würde verheerende Folgen – auch für die Tier- und Pflanzenwelt – bedeuten, wenn sich daraus ein unkontrolliertes Feuer entwickeln würde.

„Von daher lautet unserer Appell: Verzichten Sie aufs Grillen in öffentlichen Anlagen und achten Sie noch mehr darauf, dass kein Feuer, zum Beispiel auch durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, entsteht“, sagt Düsseldorfs Feuerwehr- und Gründezernentin Helga Stulgies.

Auf dem vom Deutschen Wetterdienst herausgegebenen Waldbrand-Gefahrenindex haben die Wälder in der Landeshauptstadt bereits die Stufe vier von fünf erreicht. Bereits ein kleiner Funke reicht aus, um trockenes Laub oder Gras zu entzünden. Neben dem Waldbrand-Gefahrenindex gibt es noch den Grasland-Feuerindex. Er bewertet die Feuergefahr auf Rasenflächen, für Sträucher und sonstige Grünanlagen. Da wird Düsseldorf bereits auf Level fünf eingestuft.

Aufgrund der gegenwärtigen erhöhten Brandgefahr wird auch an Stellen, wo das Grillen bisher geduldet wurde, diese Duldung so lange ausgesetzt, wie es die trocken-heiße Wetterlage erfordert. Außerdem ist Rauchen im Wald und auf vielen Grünflächen in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober verboten. Bei Verstößen drohen erhebliche Bußgelder, im Schadensfall auch Regressansprüche.

In allen Landschafts- und Naturschutzgebieten ist Grillen und offenes Feuer sowieso verboten. Jetzt können Ordnungskräfte zur Gefahrenabwehr auch für alle anderen Grünflächen Grillverbote aussprechen. So können städtische Mitarbeiter das Löschen eines Feuers oder der Grillglut anordnen. Reservierungen für die öffentlichen Grillplätze in den Freizeitparks Heerdt, Niederheider Wäldchen und Ulenbergstraße sind aktuell auch nicht möglich.

In den letzten Wochen musste die Feuerwehr immer wieder zu Bränden in Grün- und Waldflächen ausrücken. So wurde sie in diesem Jahr bereits zu rund 109 Bodenfeuern gerufen – allein seit Juni waren es 65 Einsätze. Den bislang größten Brand löschte die Feuerwehr Düsseldorf am 6. Juli in Unterbach. Dort brannte in der Nähe des Unterbacher Sees ein Stoppelfeld auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern. Erst nach 90 Minuten konnten die Einsatzkräfte auch die letzten Glutnester ablöschen.

Wer nicht aufs Grillen verzichten möchte, kann zum Unterbacher See fahren. Dort stehen an Nord- und Südstrand mehrere gemauerte Grillplätze zur Verfügung. „Unsere Grillplätze sind so konstruiert, dass eigentlich nichts passieren dürfte“, erklärt der Geschäftsführer des Zweckverbands Unterbacher See, Peter von Rappard.

Gestern Abend beim Grillevent der Baufirma Takenaka; Björn Juckel, Alexandra Fehrenschild und Christian Stadler genießen den Grillabend. Rp-Foto: Hans-Jürgen Bauer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)